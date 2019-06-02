В столице Афганистана произошла серия взрывов. Среди пострадавших - афганский журналист Джавед Каргар и пятеро сотрудников сил безопасности, передает "Корреспондент".

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Сообщается, что в Кабуле сначала взорвалась прикрепленная к автобусу самодельная бомба. В автобусе находились студенты педагогического университета. По данным силовиков, взрыв произошел в людном месте, в результате погиб работник магазина, который находился возле автобуса, и еще 17 человек пострадали.

Позже в Кабуле взорвались еще два самодельных устройства. Среди пострадавших в этих взрывах - афганский журналист Джавед Каргар и пятеро сотрудников сил безопасности.

На данный момент ни одна из группировок не взяла ответственность за взрывы.

Ранее сообщалось, что в Афганистане подорвали конвой военных США.