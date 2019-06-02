В Афганистане прогремели взрывы, есть жертвы [ Редактировать ]
В столице Афганистана произошла серия взрывов. Среди пострадавших - афганский журналист Джавед Каргар и пятеро сотрудников сил безопасности, передает "Корреспондент".
Сообщается, что в Кабуле сначала взорвалась прикрепленная к автобусу самодельная бомба. В автобусе находились студенты педагогического университета. По данным силовиков, взрыв произошел в людном месте, в результате погиб работник магазина, который находился возле автобуса, и еще 17 человек пострадали.
Позже в Кабуле взорвались еще два самодельных устройства. Среди пострадавших в этих взрывах - афганский журналист Джавед Каргар и пятеро сотрудников сил безопасности.
На данный момент ни одна из группировок не взяла ответственность за взрывы.
Ранее сообщалось, что в Афганистане подорвали конвой военных США.
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