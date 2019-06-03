Boeing выявила дефектные детали у 312 самолетов [ Редактировать ]
Авиастроительная компания Boeing выявила дефекты деталей предкрылков у 312 самолетов моделей Boeing 737NG и Boeing 737MAX, сообщает Федеральное управление гражданской авиации США (FAA).
Boeing сообщил FAA, что предкрылки некоторых 737NG и 737MAX могли быть изготовлены неправильно и не соответствовать всем действующим стандартам прочности и надежности. Бракованные детали склонны к преждевременному износу.
"В США речь идет о 32 самолетах модели NG и 33 модели MAX. Во всем мире - 133 NG и 179 MAX", - говорится в сообщении регулятора.
Раньше сообщалось о том, что Boeing с пассажирами на борту упал в реку. А также посадку Boeing с горящим двигателем сняли на видео
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