Авиастроительная компания Boeing выявила дефекты деталей предкрылков у 312 самолетов моделей Boeing 737NG и Boeing 737MAX, сообщает Федеральное управление гражданской авиации США (FAA).



Boeing сообщил FAA, что предкрылки некоторых 737NG и 737MAX могли быть изготовлены неправильно и не соответствовать всем действующим стандартам прочности и надежности. Бракованные детали склонны к преждевременному износу.

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"В США речь идет о 32 самолетах модели NG и 33 модели MAX. Во всем мире - 133 NG и 179 MAX", - говорится в сообщении регулятора.

Раньше сообщалось о том, что Boeing с пассажирами на борту упал в реку. А также посадку Boeing с горящим двигателем сняли на видео