Цены на нефть стремительно падают [ Редактировать ]
Мировые цены на нефть эталонных марок продолжают снижаться в понедельник, 3 июня, на опасениях ослабления темпов глобального экономического подъема и падения спроса на энергоносители из-за торговой политики США.
Так, стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures $61,22 за баррель, что на $0,77 (1,24%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии.
Фьючерс на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевел на $0,5 (0,93%) - до $53 за баррель.
Раньше сообщалось о том, что в Украине легализируют криптовалюту. А также смотрите цены на топливо.
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