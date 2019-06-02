Биткоин: курс криптовалюты стремительно растет [ Редактировать ]
фото: pixabay.com
Стоимость самой популярной криптовалюты, биткоина (bitcoin), снова вырос в цене.
Теперь за монету предлагают $8 586,20.
Вслед за биткоином выросла цена других криптовалют:
- Ethereum $266,751;
- Ripple $0,43175;
- Bitcoin Cash $436,56.
Ранее мы писали о том, что в Украине легализируют криптовалюту.
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