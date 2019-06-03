Понад 700 тисяч уболівальників вийшли на вулиці Ліверпуля зустрічати фуболістів рідної команди - після перемоги в Лізі чемпіонів. Головну площу міста заполонили сотні тисяч людей у червоному. Криками та оплесками радісні фанати зустріли автобус з гравцями та тренерами. Вони запускали феєрверки та скандували назву клубу. "Ліверпуль" вшосте став переможцем турніру. Попередня перемога була майже 15 років тому. Тож для шанувальників клубу цей день - довгоочікуваний.

"Це просто фантастично. Ми з першої ночі на ногах. Ледве змогли купити квитки на потяг, бо приїжджає чимало шанувальників з усього північного заходу Англії: з Блекпулу, з Престона, звідусюди. Поїзд був просто переповнений людьми. А сьогоднішній вечір не передати словами. Фанати Ліверпуля найкращі у світі", - говорить Пітер Еплтон, фанат "Ліверпуля".