Ліверпуль зустрічає переможців у Лізі чемпіонів [ Редактировать ]
Понад 700 тисяч уболівальників вийшли на вулиці Ліверпуля зустрічати фуболістів рідної команди - після перемоги в Лізі чемпіонів. Головну площу міста заполонили сотні тисяч людей у червоному. Криками та оплесками радісні фанати зустріли автобус з гравцями та тренерами. Вони запускали феєрверки та скандували назву клубу. "Ліверпуль" вшосте став переможцем турніру. Попередня перемога була майже 15 років тому. Тож для шанувальників клубу цей день - довгоочікуваний.
"Це просто фантастично. Ми з першої ночі на ногах. Ледве змогли купити квитки на потяг, бо приїжджає чимало шанувальників з усього північного заходу Англії: з Блекпулу, з Престона, звідусюди. Поїзд був просто переповнений людьми. А сьогоднішній вечір не передати словами. Фанати Ліверпуля найкращі у світі", - говорить Пітер Еплтон, фанат "Ліверпуля".
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