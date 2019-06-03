Леонід Кучма повернувся в Мінський формат переговорів. Про це на брифінгу сьогодні заявив президент Володимир Зеленський.

Він також повідомив, що обговорив із партнерами зі Сполучених Штатів, Німеччини, Франції та інших країн ЄС припинення війни на Донбасі. За його словами, усі учасники зустрічі дійшли спільної позиції: потрібно відновити переговори у нормандському форматі та розблокувати мінський процес. Уже п'ятого червня у столиці Білорусі відбудеться чергова тристороння зустріч. Українську делегацію очолить Леонід Кучма.

"І вже п'ятого червня буде зустріч Трьохсторонньої групи, хочу вам представити - на чолі…я дуже намагався, дуже хотів, щоб це була провідна, професійна людина, яку поважають в Україні і не тільки, за кордоном, на чолі з Леонідом Даниловичем Кучми. Я дуже радий цьому, дуже радий, що Леонід Данилович до нас приєднався", - заявив Володимир Зеленський, президент України.

"Якщо ми приймаємо там будь-які рішення, вони, звичайно, повинні бути узгоджені, то вони в Україні повинні виконуватися. А не просто, що ми там існуємо... Я іноді говорив, я не можу працювати в якості весільного генерала. Я собі за ця перерву зрозумів, що є можливість працювати на благо вирішення тих проблем, які є в Україні. Сьогоднішня зустріч президента країни показує, що у мене є така можливість і в тій групі, яка на сьогодні створена в нормандському форматі, зробити свій внесок", - говорить Леонід Кучма, глава української сторони ТКГ.