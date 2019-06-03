1 июня в Переявлав-Хмельницком полицейские ранили из огнестрельного оружия пятилетнего мальчика. В понедельник, 3 июня, ребенок умер. Подозрение полицейским переквалифицировали в умышленное убийство. Об этом в Facebook написал Генпрокурор Юрий Луценко.

Прокуроры Киевской областной прокуратуры меняют подозрение с переквалификацией совершенного ими преступления на части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

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Подозрения будут завтра в 9:00 вручены двум полицейским в Голосеевском суде города Киева, где им будет избираться мера пресечения. Прокуратура будет настаивать на содержании под стражей.

Также Луценко подписал письмо на имя министра внутренних дел Арсена Авакова с требованием уволить с должности ответственного руководителя райотдела полиции.

Напомним, что под Киевом полицейский выстрелил в 5-летнего ребенка.