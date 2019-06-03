1 июня в Переявлав-Хмельницком полицейские ранили из огнестрельного оружия пятилетнего мальчика. В понедельник, 3 июня, ребенок умер. Об этом сообщает "24 канал".

Состояние малыша было крайне тяжелым. У ребенка - пулевое проникающее ранение головы, тяжелая открытая проникающая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга. Врачи провели сложную операцию, но, к сожалению, вытащить пулю так и не смогли.

Для дальнейшего лечения мальчика доставили в высокоспециализированный нейрохирургический центр в Киеве.

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Ребенок был в стабильно тяжелом состоянии, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Ребенку давали всю необходимую помощь, однако спасти ее так и не удалось.

Прокуратура сообщила двоим патрульным полицейским о подозрении в хулиганстве и просит суд арестовать их.

Напомним, что под Киевом полицейский выстрелил в 5-летнего ребенка.