В городе Переяслав-Хмельницкий Киевской области родители нашли своего пятилетнего сына на улице всего в крови, сообщает "Информатор".

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На место происшествия оперативно выехала следственно-оперативная группа Переяслав-Хмельницкого отдела полиции. Предварительно, медики диагностировали у мальчика тяжелое ранение головы и открытую черепно-мозговую травму.

Правоохранители пришли к выводу, что огнестрельное ранение ребенок получил в результате случайного выстрела. Во время следственных действий полицейские установили, что сотрудник полиции, будучи не при исполнении служебных обязанностей, "пристреливал" ружье на соседнем дворе. Случайно один выстрел попал во двор, где в это время гулял пятилетний мальчик.

В связи с тем, что к данному событию причастен полицейский, все материалы проверки и вещественные доказательства направлены в Государственное бюро расследований, сотрудники которого будут осуществлять дальнейшие процессуальные действия.

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