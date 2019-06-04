Гороскоп на неделю: назван самый счастливый знак [ Редактировать ]
На этой неделе астролог отмечает повышение честолюбия у людей, а также предрекает расцвет эгоцентризма. Стоит пореже общаться и доверять эгоистичным людям, советует он.
Среди счастливчиков недели, 3-9 июня, астролог выделил Львов, Козерогов и Рыб, пишет SlovoFraza.
Лев
У Львов с большой вероятностью ожидается хорошее настроение. Финансовые потоки также будут усиленными, что означает большую удачу в делах, связанных с деньгами, делами на работе и бизнесом. 3 и 4 июня положение светил будет идеальным для любых новых начинаний и для работы в самых неблагоприятных условиях. 7 июня - самый опасный день недели.
Козерог
У Козерогов начинается период любовной активности, поэтому астрологи рекомендуют им стараться искать себе вторую половинку, знакомиться с целью заведения дружбы. Благоприятным временем для этого станут выходные. 6 июня лучше побыть в одиночестве, заняться личными делами и никого не беспокоить.
Рыбы
Рыб ждут большие перемены в жизни. Некоторые из них могут быть скрытым, поэтому лучше обращать внимание на события, которые предупреждают о переменах к лучшему. Этот отрезок времени пропитан оптимизмом, любовью, красотой. Не нужно начинать делать что-то новое спешить и нервничать.
Читайте также гороскоп на 4 июня для всех знаков зодиака. Также предлагаем индийский гороскоп, основанный на системе 27 Лунных стоянок, который показывает высокую точность в своих предсказаниях касательно будущего.
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