В минувшие выходные новоиспеченные супруги Потап и Настя вернулись из Турции в Украину и даже уже успели дать несколько концертов в разных городах.

Несмотря на то, что после прилета на родину влюбленной паре пришлось находиться вдалеке друг от друга, из их соцсетей не пропала романтика.

Потапенко и Каменских продолжают делиться совместными фотографиями, умиляя поклонников своей семейной идиллией. В этот раз Потап решил опубликовать фото с женой, сделанное на лужайке их загородного особняка под Киевом.

Раньше сообщалось о том, что Каменских показала "жаркий" поцелуй с Потапом. А также читайте, сколько стоила свадьба Потапа и Насти