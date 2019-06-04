Потап и Каменских поделились милым семейным фото [ Редактировать ]
В минувшие выходные новоиспеченные супруги Потап и Настя вернулись из Турции в Украину и даже уже успели дать несколько концертов в разных городах.
Несмотря на то, что после прилета на родину влюбленной паре пришлось находиться вдалеке друг от друга, из их соцсетей не пропала романтика.
Потапенко и Каменских продолжают делиться совместными фотографиями, умиляя поклонников своей семейной идиллией. В этот раз Потап решил опубликовать фото с женой, сделанное на лужайке их загородного особняка под Киевом.
Раньше сообщалось о том, что Каменских показала "жаркий" поцелуй с Потапом. А также читайте, сколько стоила свадьба Потапа и Насти
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