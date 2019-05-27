Свадьба Потапа и Каменских: сколько пара потратила на торжество [ Редактировать ]
В четверг, 23 мая, состоялась свадьба Потапа и Насти Каменских. Звездных гостей развлекали самые дорогие исполнители Украины, сообщает "Сегодня".
Настя и Потап потратили на церемонию бракосочетания около 2,8 миллионов гривен, но это без учета затрат на декор и концертную программу.
Отмечается, что свадьбу звездная пара сыграла под Киевом, в итальянском ресторане Fabius. Гостей угощали деликатесами: осьминогами, камчатскими крабами и фуа-грой.
Сам Данилко порадовал своим выступлением абсолютно бесплатно. Как признался певец, взять деньги с Потапа и Насти Каменских он бы никогда не смог.
Ранее сообщалось, что Настя Каменских похвасталась откровенным фото с Потапом.
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