В четверг, 23 мая, состоялась свадьба Потапа и Насти Каменских. Звездных гостей развлекали самые дорогие исполнители Украины, сообщает "Сегодня".

Читайте также Сын Наташи Королевой ошарашил снимком с возлюбленной

Настя и Потап потратили на церемонию бракосочетания около 2,8 миллионов гривен, но это без учета затрат на декор и концертную программу.

Отмечается, что свадьбу звездная пара сыграла под Киевом, в итальянском ресторане Fabius. Гостей угощали деликатесами: осьминогами, камчатскими крабами и фуа-грой.

Сам Данилко порадовал своим выступлением абсолютно бесплатно. Как признался певец, взять деньги с Потапа и Насти Каменских он бы никогда не смог.

Ранее сообщалось, что Настя Каменских похвасталась откровенным фото с Потапом.