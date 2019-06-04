В Верховной Раде Украины было зарегистрировано два законопроекта относительно реформы экологического налога, которые позволят перераспределить средства, выплачиваемые предприятиями-загрязнителями.

Документы выложены на сайте парламента.

Так, согласно первому проекту - авторства Оксаны Заружко и Максима Ефимова, до 70% экологического налога, который начисляется каждому предприятию, можно будет автоматически вернуть, если предприятие провело эффективную экологическую модернизацию.

Второй проект - нардепа Олега Недавы, запускает реинкарнацию отмененной системы, действовавшей до 2014 года, при которой средства перечислялись в специальный фонд, а оттуда направлялись на экологические проекты. Многие эксперты считают, что подобный механизм подразумевает ряд коррупционных рисков.

"В нашей модели мы не создаем каких-то дополнительных государственных учреждений, целевых фондов, не множим чиновников. Все делается автоматически, чтобы сделать процедуру максимально прозрачной и понятной, так, как это работает в странах Европейского сообщества. Иначе сразу возникают вопросы: кто будет распределять эти деньги, на каком основании, и это может стать основанием для коррупции", - прокомментировала автор первого проекта, нардеп Заружко.

Представители бизнеса также выступили с критикой проекта Недавы. Так, председатель Федерации металлургов Украины Сергей Беленький сообщил "Апострофу", что схема с промежуточным фондом уже существовала в Украине и показала свою неэффективность.

"Норма с отчислениями в специальный фонд уже действовала. И, согласно опыту, если деньги уже ушли с предприятия в этот фонд - получить их на использование для природоохранных мероприятий практически нереально. Кроме того, если даже предприятия попытаются их каким-то образом получить, наверняка столкнутся со значительными коррупционными рисками. Ведь сразу же возникает вопрос: каким именно предприятиям их давать, в каком объеме", - рассказал Беленький.

Эко-активисты также призвали поддержать проект, где использование средств эконалога происходит более прозрачно и эффективно. Свою позицию относительно этого высказал "Апострофу" соучредитель авторитетной общественной организации "Единая Планета" Павел Вышебаба.

"Значительная часть средств, которые собираются как экологический налог, направляются не на защиту окружающей среды, и эту проблему необходимо срочно решать. Если предприятие наносит вред окружающей среде, вполне справедливо, что оно должно заплатить экологический налог. Но этот шаг сам по себе не влияет на решение экологических проблем в государстве. Значительная часть украинских производств требует неотложной модернизации в пользу более экологичных практик в своей деятельности", - полагает Вышебаба.

По его словам, среди эко-активистов активно обсуждаются оба проекта, предусматривающих реформу эконалога, и модель с автоматическим возмещением выглядит для них более жизнеспособной.

"Новая модель распределения средств эконалога должна включать в себя стимулирование производства меняться и модернизироваться, чтобы уменьшать свое негативное влияние на окружающую среду. Мне кажется жизнеспособным предложение частично компенсировать средства, уплаченные в виде эконалога, тем предприятиям, которые вкладываются в осовременивание производства", - подчеркивает соучредитель "Единой Планеты".