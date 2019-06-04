Вознесение Господне празднуется на 40-й по счету день после православной Пасхи. Для всех верующих это великий праздник.

Вознесение Господне отмечается 6 июня, и всегда выпадает на четверг.

Он знаменует собой вознесение Христа на небеса, где тот обрел царствие небесное. Случилось этот как раз на сороковой день после его воскресения (то есть после праздника Пасхи).

Отсюда и традиция поминать покойника на 40 дней после смерти. 40 дней – это вообще важный период в Библии: к примеру, 40 дней постился Моисей, прежде чем получил десять заповедей. И самого Моисея также оплакивали на сороковой день "по древнему обычаю" (кн. 8, гл. 42).

В народе праздник Вознесения Господнего знаменует собой приходит настоящего, полноценного лета.

Верующие в этот день непременно ходят в церковь, чтобы помолиться и поставить благодарственную свечку.

В этот день просят прощения и мирятся со всеми, с кем человек в ссоре. Делать это нужно в открытым сердцем и без злобы в сердце. Если же обида крепка, и одолеть ее самому не получается – то именно этот день как никакой другой больше всего подходит для молитв о смирении и изгнании злобы из души.

А по народным приметам в этот день принято умываться росой и купаться в открытых водоемах – чтобы укрепить свое здоровье на год вперед. Считается, что с этого дня и до самого Ивана Купала проточная природная вода приобретает целебные свойства. То же самое касается и лечебных трав.

Чтобы не болела голова, плели венки из одуванчиков и носили на голове целый день.

Также на Вознесение Господне ходят в гости к родне, пекут специальные блины и поминают родных в семейном кругу.

Причем печь блины старались именно незамужние девушки – чтобы побыстрее и удачно выйти замуж. А парни с этой же целью собирали луговые цветы и подкидывали их на порог понравившейся девушке.

В Вознесение Господне нельзя:

приветствовать людей словами Христос воскрес!, так как празднование Пасхи завершается накануне, в этот день из храма уже выносят Плащаницу;

работой по дому, чтобы такой труд не отвлекал от размышлений о Боге;

ссориться и скандалить;

отпевать усопших, в церквях и храмах в этот день не служат панихиды;

за столом не поощряются также чрезмерное чревоугодие и веселье, распитие крепких алкогольных напитков;

бросать мусор и плевать на улицу, потому что "можно попасть во Христа, который приходит в дома под видом нищих"

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