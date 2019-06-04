"Просто літо!": Ірина Акімова представила художню арт-інсталяцію в музеї історії Києва [ Редактировать ]
"Просто літо!", - таку назву має нова персональна виставка художниці Ірини Акімової, яка сьогодні відкрилася в музеї історії Києва.
В експозиції представлені роботи мисткині в різних жанрах: живопис, арт-інсталяції, а також спеціальний фотопроект, який Акімова підготувала разом із фотографом Сергієм Тумасовим.
Усі сюжети - запозичені з повсякденного життя, і мають за мету донести глядачеві відчуття радості і насолоди від життя,- пояснює художниця. Триватиме виставка в музеї до 18 червня.
"Эти социальные проекты так рефлектируют на те политические и не политические вещи, с которыми мы сейчас живем, что я поняла - на самом деле, обычному человеку надоела политика, нестабильность. Ему хочется позитива. И лето - это, наверное, тот замечательный период, когда много солнца, когда дождь - не дождь. Заканчивается и обязательно светит солнце, когда все вокруг зеленое и тебе хочется жить. И мир, независимо ни от чего, - прекрасен. И если у тебя есть это ощущение мира, не взирая на проблемы", - зазначила Ірина Акімова, художниця, очільниця ГО "Українська асоціація жіночих досліджень у мистецтві".
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