"Просто літо!", - таку назву має нова персональна виставка художниці Ірини Акімової, яка сьогодні відкрилася в музеї історії Києва.

В експозиції представлені роботи мисткині в різних жанрах: живопис, арт-інсталяції, а також спеціальний фотопроект, який Акімова підготувала разом із фотографом Сергієм Тумасовим.

Усі сюжети - запозичені з повсякденного життя, і мають за мету донести глядачеві відчуття радості і насолоди від життя,- пояснює художниця. Триватиме виставка в музеї до 18 червня.

"Эти социальные проекты так рефлектируют на те политические и не политические вещи, с которыми мы сейчас живем, что я поняла - на самом деле, обычному человеку надоела политика, нестабильность. Ему хочется позитива. И лето - это, наверное, тот замечательный период, когда много солнца, когда дождь - не дождь. Заканчивается и обязательно светит солнце, когда все вокруг зеленое и тебе хочется жить. И мир, независимо ни от чего, - прекрасен. И если у тебя есть это ощущение мира, не взирая на проблемы", - зазначила Ірина Акімова, художниця, очільниця ГО "Українська асоціація жіночих досліджень у мистецтві".