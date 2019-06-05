Напередодні у Таллінні аварійно приземлився літак із Києва. У повітряного судна тріснуло шасі. Щоб запобігти займанню, рятувальники обливали його піною.

На облавку перебували 36 людей, ніхто не постраждав. Літак відбуксирували зі злітної смуги та відновили аерорух у звичному режимі.