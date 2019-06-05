В среду, 5 июня, на заседании Кабинета министров Украины было принято постановление, которое обязывает НАК "Нафтогаз Украины" не повышать цены на газ для населения. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

В своем выступлении на заседании правительства Гройсман отметил, что обязательство Украины держать рыночные цены означает, что нельзя отказаться от импортного паритета.

"Я тут не могу ничего сделать, но когда импортные цены снижаются, то и внутренние цены для украинских потребителей должны снижаться", - сказал он.

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При этом премьер заявил, что "Нафтогаз" утвердил цены на июнь и на июль, которые выше рыночных.

"Мы разработали документ, который не даст НАК злоупотреблять монопольным положениям. Они накрутили цены до 8 800 гривен по некоторым регионам Украины. Мы говорили об этом уже не раз. Газ должен стоить в июне около 8000, в июле 7700. Это коридор, который отвечает рыночной цене", - сказал он.

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