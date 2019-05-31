С 1 июня украинцы получат уменьшенную цену промышленного газа, новые правила снятия наличности в банках. А вот туристов ждут несколько изменений.

Podrobnosti.ua выяснили, каких изменений стоит ждать в первый месяц лета 2019 года.

Цены на газ

В "Нафтогазе" сообщили о снижении цены на газ для промышленности и других субъектов хозяйствования с 1 июня - на 7,6-7,9% по сравнению с майскими.



В зависимости от объемов закупки и условий оплаты показателей, "Нафтогаз" предлагает газ по цене 5803-6423 грн/тыс. куб. м (без НДС и расходов на его транспортировку по магистральным и распределительным трубопроводам).

Новые строительные нормы (ГСН)

1 июня вступают в действие государственные строительные нормы В.2.2-9: 2018 "Общественные здания и сооружения. Основные положения". Согласно новым ГСН теперь можно будет проектировать встроенные, пристроенные или встроенно-пристроенные подземные автостоянки к общественным зданиям с условной высотой до 50 метров и до 5 этажей. А автоматизированные подземные автостоянки – до 9 этажей. Подземные автостоянки должны быть снабжены лифтами или подъемниками.

Что изменится:

увеличит количество парко-мест, которые могут проектироваться в составе общественных заведений;

сэкономит пространство на организацию таких парковок;

повысит комфорт посетителей, которые пользуются индивидуальным транспортом.

Закон о языке

3 июня окончательный текст новой редакции украинского правописания будет опубликован на официальных сайтах Министерства образования и науки и Национальной академии наук.

А вот уже в июле вступит в силу закон о государственном языке. Документ сделает украинский язык главным в стране: на нем будут учить детей, проводить все публичные мероприятия. По умолчанию украинский язык станет и приоритетным для всех без исключения чиновников. Также на украинском будут издавать программы, приложения. За игнорирование норм или нарочное искажение языка будут штрафовать до 6800 грн.

Изменения для туристов

Ryanair начнет полеты из Одессы и Харькова в Польшу уже в июне 2019 года. Рейсы – по двум маршрутам. С 16 июня – в Краков два раза в неделю с вылетами из Одессы каждую среду в 13:05, по воскресеньям – в 12:45. Рейсы Харьков-Краков – с 17 июня с вылетом из Харькова в 13:25 по понедельникам и пятницам. Оба маршрута обозначены как такие, что будут выполняться польской дочерью Ryanair – Ryanair Sun.

Кроме того, в июне начнет курсировать поезд Мукачево – Кошице. Впервые он повезет пассажиров с 9 июня. Таможенный и паспортный контроль Словакии будет в Черна-над-Тисой, украинский – в Чопе. Время в пути – около 4 часов.

Сколько будем отдыхать в июне

В первый летний месяц в стране появится новый праздник: отныне каждый год в третье воскресенье июня будет отмечаться День отца. Также в июне украинцы будут дважды отдыхать по три дня подряд: в честь Троицы и Дня Конституции. Длинные выходные в связи с Троицей будут с 15 по 17 июня, а в честь Дня Конституции будем отдыхать - с 28 по 30 июня. Всего в июне будет 12 выходных.

А вот каких изменений ждать с финансовой сфере, и что ждать от курса доллара, читайте тут.