"Не шоу-бизнесом единым": Пригожин поделился снимком со свадьбы [ Редактировать ]
В среду, 5 июня, 50-летний продюсер Иосиф Пригожин и 51-летняя певица Валерия отмечают 15-летие со дня свадьбы. Так, в своем Instagram супруги опубликовали совместные фото, в том числе и со свадьбы. Под снимками они трогательно признались друг другу в любви.
"5 июня -для нас знаменательная дата. Вопреки всем слухам и прогнозам мы празднуем сегодня 15 -летие со дня нашей свадьбы. Для нас это время пролетело как один день. Я по-прежнему продолжаю ухаживать и заботиться о своей любимой, как и в первый день нашей встречи. Не шоу-бизнесом единым", - написал Иосиф Пригожин в Instagram.
5 июня -для нас знаменательная дата. Вопреки всем слухам и прогнозам мы празднуем сегодня 15 -летие со дня нашей свадьбы. Для нас это время пролетело как один день. Я по-прежнему продолжаю ухаживать и заботиться о своей любимой, как и в первый день нашей встречи. Не шоу-бизнесом единым😂🥇🏆❤️ @valeriya #свадьба #юбилей 🤵 👰 🥂❤️❤️ #валерия #иосифпригожин #15летвместе #мынепохожи #мывместе
Публикация от iosif prigozhin (@prigozhin_iosif)
5 июня - наш семейный праздник, и сегодня мы отмечаем Хрустальную свадьбу, то есть нашей паре уже 15 лет. А все начиналось с того самого места, где мы сфотографировались несколько дней тому назад - ресторана "Ваниль". Именно там больше 16 лет тому назад мы впервые встретились и больше не расставались. А может, мы счастливы все это время, и наша жизнь наполнена ароматом ванили, потому что познакомились в правильном месте? 😜 Любимый, ты самый лучший, и хорошо, что мы такие разные, хорошо, что спорим, но все - таки любим одно и то же, иначе все было бы не по-настоящему. @prigozhin_iosif ❤️❤️❤️ #юбилейсвадьбы #15лет #нам15лет #ваниль #ресторанваниль #мынепохожи "Люди говорят, мы не похожи, мы не похожи, но душой близнецы и сердцем тоже, и сердцем тоже.. Люди говорят". Свидетель со стороны жениха на фото @vdrobysh ✌️
Публикация от VALERIYA (@valeriya)
Ранее сообщалось, что Анна Седокова поделилась пикантным фото и нарвалась на критику.
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