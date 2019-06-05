В среду, 5 июня, 50-летний продюсер Иосиф Пригожин и 51-летняя певица Валерия отмечают 15-летие со дня свадьбы. Так, в своем Instagram супруги опубликовали совместные фото, в том числе и со свадьбы. Под снимками они трогательно признались друг другу в любви.

"5 июня -для нас знаменательная дата. Вопреки всем слухам и прогнозам мы празднуем сегодня 15 -летие со дня нашей свадьбы. Для нас это время пролетело как один день. Я по-прежнему продолжаю ухаживать и заботиться о своей любимой, как и в первый день нашей встречи. Не шоу-бизнесом единым", - написал Иосиф Пригожин в Instagram.

Ранее сообщалось, что Анна Седокова поделилась пикантным фото и нарвалась на критику.