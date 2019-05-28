Певицу Валерию застукали в постели с другим мужчиной [ Редактировать ]
В сети появилось фото, на котором певица Валерия запечатлена лежащей в постели с посторонним мужчиной. Лица его не видно, а вот популярная исполнительница не пряталась.
Напомним, что уже 15 лет певица Валерия состоит в браке с музыкальным продюсером Иосифом Пригожиным. Мужчина смог осчастливить артистку после ее расставания с Александром Шульгиным, которому та подарила троих детей. Валерия и Иосиф казались одной из самых гармоничных пар отечественного шоу-бизнеса. До недавнего времени.
В сети появилась фотография, на которой Валерию запечатлели в постели с неким мужчиной. И если на снимке хорошо видно лицо популярной артистки, то понять, с кем она, невозможно – незнакомец закрыл лицо. Самое интересное, что кадр обнародовала сама исполнительница.
"Мой прекрасный вечер с ❤❤❤ А вот с кем, догадайтесь вы сами", - заявила певица.
Многие подписчики официальной странички артистки в социальной сети Instagram решили, что это фото было сделано во время записи известного проекта:
"Мастер тайского массажа", "Я надеюсь, что это запись шоу", "Со старшим сынулей Артемом", "Та это просто запись шоу".
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