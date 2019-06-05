В конце 2017 года Виталий Козловский сделал предложение своей возлюбленной Рамине Эсхакзай. Однако в сентябре того же года стало известно, что пара рассталась. Еще долго бывшие возлюбленные выяснили отношения через соцсеть, пока не встретились и не разобрались.

И теперь Рамина Эсхакзай засыпает сеть нежными фотографиями со своим новым возлюбленным. Своего молодого человека девушка показала публике недавно, поделившись снимком с ним.

Ранее сообщалось, что Наташа Королева насмешила фанатов новым образом.