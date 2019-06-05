Анна Седокова поделилась пикантным фото и нарвалась на критику [ Редактировать ]
Популярная 36-летняя певица Анна Седокова в очередной раз спровоцировала своих подписчиков откровенным образом и тем самым нарвалась на критику.
На снимке Седокова позирует в облегающей юбке и откровенном топе, который подчеркнул пышный бюст знаменитости. Образ завершили прозрачные босоножки на шпильке.
Однако поклонники бурно отреагировали на новый снимок звезды: "Мать, ты солнечный удар получила? Оденься проще!", "Босоножки классные, но в них много не поработаешь", "А почему не с лопатой в свинарнике?".
Ранее сообщалось, что экс-невеста Козловского показала нового возлюбленного.
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