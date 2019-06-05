При финансовой поддержке одного из крупнейших в Европе холдингов, компании "Авангард" украинского бизнесмена Олега Бахматюка, в Киеве прошел пятый ежегодный фестиваль таланта и красоты для детей и молодежи с особыми потребностями.

Полутысячи участников в возрасте от 6 до 35 лет из разных регионов Украины демонстрировали на сцене фестиваля свои таланты - актерскую игру, вокал, танцы, оригинальные жанры, а также рисунки и изделия декоративно-прикладного искусства. Кроме конкурсной программы,

для молодежи устроили творческие мастер-классы, зоны где можно было пообщаться, найти новых друзей, полакомиться мороженым. Награды и подарки получили все участники фестивалю.Фестиваль состоялся при поддержке торговой марки яиц "Квочка", агрохолдинга "Авангард".



"Мы помогаем воплощать мечты детей в реальность. Они очень талантливы. Многие дети поют, танцуют, рисуют очень красиво. Дети что-то делают своими руками. Фестиваль проходит под эгидой аграрной компании "Авангард" и торговой марки "Квочка", - сказала организатор фестиваля "Казкові мрії" Наталья Мирошниченко.



"Торговая марка "Квочка" - это яйца, которые продаются по всей Украине. Мы заботимся о детях и их семьи и хотим дать возможность талантливым детям с ограниченными возможностями проявить свои таланты", - отметила руководитель направления коммуникаций агрохолдинга Марианна Конина.

Выступления участников фестиваля оценивало профессиональное звездное жюри.



"Я увидела невероятное количество талантливых, очень красивых детей, получила огромный заряд любви и позитива", - поделилась прима-балерина Национальной оперы Украины им. Тараса Шевченко Екатерина Кухар.



Крупнейший производитель яиц и сухих яичных продуктов в Украине, "Авангард" (AVANGARDCO IPL), входит группу компаний "Укрлендфарминг" (Ukrlandfarming) украинского бизнесмена Олега Бахматюка. В состав компании входят 19 птицефабрик, 3 инкубатора, 10 зон для подращивания молодняка, 6 комбикормовых заводов, 3 склады длительного хранения яйца, 2 птицекомплекса полного цикла "Авис" и "Чернобаевское", а также завод по производству яичных продуктов "Имперово Фудз".