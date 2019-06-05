"Я так устала": Волочкова сделала откровенное заявление [ Редактировать ]
Известная балерина Анастасия Волочкова в очередной раз похвасталась отличной растяжкой. А также пожаловалась поклонникам на усталость.
"Люди, я так устала, если честно в подготовке нашего спектакля... Это были 2 недели репетиций в моем балетном зале своих номеров, которые вошли в эту постановку", -подписала видео Волочкова.
Люди, я так устала, если честно в подготовке нашего спектакля...🙈 Это были 2 недели репетиций в моем балетном зале своих номеров, которые вошли в эту постановкк, а после по 6 часов каждый день репетиций в декорациях и конструкция в усадьбе Клоуна на открытом пространстве.. Но это приятная усталость.😊 Я мечтала о таком необычном и трогательном спектакле!🙏🏻 Завтра вылет в Анапу и из аэропорта я сразу на площадку в Городской театр на репетицию. 💃🏼 Очень жду встречи с жителями и гостями Анапы за эти 4 дня.😊 А наш добрый режиссер и Клоун Николай Челноков на подъезде к солнечному городу Анапа с фурой декораций и реквизита. Он лично поехал с ними.🙏🏻 До встречи!👍🏼 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #лето #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #друзья #дом #книги #настроение #цирк #балеринаиклоун
Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)
Раньше сообщалось о том, что шпагат Волочковой попал в Книгу рекордов. А также Волочкова шокировала фанатов шпагатом на велосипеде.
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