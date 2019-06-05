Известная балерина Анастасия Волочкова в очередной раз похвасталась отличной растяжкой. А также пожаловалась поклонникам на усталость.

"Люди, я так устала, если честно в подготовке нашего спектакля... Это были 2 недели репетиций в моем балетном зале своих номеров, которые вошли в эту постановку", -подписала видео Волочкова.

Раньше сообщалось о том, что шпагат Волочковой попал в Книгу рекордов. А также Волочкова шокировала фанатов шпагатом на велосипеде.