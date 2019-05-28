Волочкова шокировала фанатов шпагатом на велосипеде (фото) [ Редактировать ]
Скандально известная российская балерина Анастасия Волочкова шокировала фанатов шпагатом на велосипеде. Артистка целыми днями занята в репетициях спектакля "Балерина и клоун". Звезда опубликовала несколько фотографий с репетиций на странице в Instagram.
Волочкова ставит спектакль с режиссером и цирковым артистом Николаем Челноковым. Для выступления звезды будут использовать множество декораций и реквизита. Волочкова пообещала, что зрители смогут насладиться постановкой в начале июня.
Фото: Instagram
Балерина решила научиться нескольким трюкам у Челнокова. Волочкова примерила клоунские туфли с длинным носом и попробовала проехаться в них на цирковом велосипеде. Звезда даже смогла сделать фирменный вертикальный шпагат, стоя на подножке. Правда, призналась, что без увечий не обошлось.
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