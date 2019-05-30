В последнее время Анастасия Волочкова старательно демонстрировала свою фирменную растяжку, и ее усилия были отмечены.

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Радостную новость звезда сообщила поклонникам в Instagram: "Я всегда шутила, что мой шпагат достоин Книги рекордов России. Сегодня это случилось. Шпагат зафиксирован и внесен! 2,25! Я шла и билась за обладание балетным телом долгие годы учебы. И кто бы ни хотел уничижительно отзываться о моих достижениях, ловить на мне хайп, пиар и прочие шалости, я не сдамся".

Звезда также опубликовала фото коронного шпагата. Анастасия позировала с букетом белых роз и документом, подтверждающим ее рекорд.

Ранее сообщалось, что Анна Седокова шокировала пышными формами, а также что звезда "Кадетов" изменился до неузнаваемости.