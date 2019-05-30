Шпагат Волочковой попал в Книгу рекордов [ Редактировать ]
В последнее время Анастасия Волочкова старательно демонстрировала свою фирменную растяжку, и ее усилия были отмечены.
Радостную новость звезда сообщила поклонникам в Instagram: "Я всегда шутила, что мой шпагат достоин Книги рекордов России. Сегодня это случилось. Шпагат зафиксирован и внесен! 2,25! Я шла и билась за обладание балетным телом долгие годы учебы. И кто бы ни хотел уничижительно отзываться о моих достижениях, ловить на мне хайп, пиар и прочие шалости, я не сдамся".
Звезда также опубликовала фото коронного шпагата. Анастасия позировала с букетом белых роз и документом, подтверждающим ее рекорд.
Я всегда шутила, что мой шпагат достоин Книги рекордов России. Сегодня это случилось. Шпагат зафиксирован и внесен! 2,25!!! Я шла и билась за обладание балетным телом долгие годы учёбы. И кто бы не хотел уничижительно отзываться о моих достижениях, ловить на мне хайп, пиар и прочие шалости, я не сдамся. Сегодня у меня в гостях были конкурсантки на звание Мисс Русского Радио. Они увидели тот пот и ту силу, которую я вырабатываю в зале. Легкость исполнения любого упражнения не дается просто так. Это труд. Злыми языками чесать хейтерам намного легче, зло оно проще дается. А вы исправьтесь и начните жить Красиво. Айда за мной в спортивный зал. Погоняем резиночкой? Тогда и на злобу, и ненависть времени не будет. Пример - самодостаточные женщины, кто живет без оглядки на осуждения. Состоятельным людям не до зла. Поэтому я без устали буду радовать вас своими занятиями и шпагатами. И помните, он уже занесен в Книгу Рекордов России. И первым с этим достижением меня поздравил Леонид Закошанский!!!🌺 @leonidzakoshanskiy А с девочками мы так душевно пообщались! Спасибо, дорогие, приду поддержать вас на конкурсе 4 го июня.🙏🏻 Вы замечательные!🙏🏻 Пролистните..😉 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #весна #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #друзья #дом #книги #настроение #русскоерадио
Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)
Ранее сообщалось, что Анна Седокова шокировала пышными формами, а также что звезда "Кадетов" изменился до неузнаваемости.
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