Національна комісія з держурегулювання в галузях енергетики та комунальних послуг має компенсувати понад пів мільярда гривень газорозподільним компаніям. Таке рішення ухвалив апеляціний адміністративний суд. Окрім того, представники облгазів наполягають на перегляді тарифу на розподіл палива. Докладніше - у наступному матеріалі.

Постачай, якщо зможеш. Збитки в мільярд гривень і необґрунтовані, занижені тарифи на розподіл газу.

"Более 4 лет этот тариф, по сути, не пересматривался. И сегодня у нас на предприятии катастрофическая ситуация и с бесконечным оттоком кадров и с невозможностью нормально проводить эксплуатационные работы", - говорить Дмитро Новицький, Голова правління АТ "Харківгаз".

А значить і справність мереж під загрозою. Виділених НКРЕКП коштів на технічне обслуговування газорозподільних мереж не вистачає.

"Тих коштів, які нам виділяється регулятором, близько 11 мільйонів їх недостатньо для того, щоб підтримувати ці мережі в належному стані", - говорить В'ячеслав Іванченко, в.о.головного інженера АТ "Харківгаз".

Однак бракує не тільки фінансів, а й фахівців, - переконують оператори ГРМ. Згідно з останнім перерахунком тарифу, середня зарплатня працівника компанії не перевищує чотирьох із половиною тисяч гривень.

"Як тільки вони дивляться і взнають, яка заробітна плата, вони тихенько собі йдуть. Ситуація, яка склалася на сьогодні може призвести до того, що нікому буде обслуговувати розподільчі мережі. Стан яких кожного року все гіршає, і аж ніяк не стає кращим. Ми постачаємо газ до 17 міст. 58 селищ міського типу. 761 селу, більше 211 підприємствам", - говорить В'ячеслав Іванченко, в.о.головного інженера АТ "Харківгаз".

Вирішити проблему може новий тариф на послуги операторів газорозподільних мереж. Наразі, в кожній платіжці 8 відсотків від суми спрямовують на утримання та обслуговування мереж.

"92 процента в этой структуре мы не имеем отношение. Имеет отношение только НАК "Нефтегаз". И у меня возникает вопрос, опять таки к национальной комиссии. Почему дочерним структурам НАК "Нефтегаза" в данном случае Харьковтрансгазу в нашей области Харьковской можно пересмотреть тариф и увеличить его больше чем в тринадцать раз", - говорить Дмитро Новицький, Голова правління АТ "Харківгаз".

Переглянути тариф представники компанії вимагали неодноразово. В Європі, до прикладу, тариф на розподіл газу втричі вищий українського.

"Там этот тариф составляет в среднем 20-30 процентов. В структуре цены на газ. Мы ни в коем случае не говорим о повышении цены на газ. Мы говорим пересмотреть структуру этой цены в которой мы занимаем всего 8 процентов", - Дмитро Новицький, Голова правління АТ "Харківгаз.

Збільшити цей показник у комісії вирішили ще торік. Однак опублікувати постанову чомусь не поквапилися.

"Формально постанова принята, но в действие она не запускалась. При этом на вопрос, а обращалась ли НКРЕ в газету с вопросом почему не печатается ответов так и не поступало", - говорить Андрій Шаповалов, фінансовий директор АТ "Харківгаз".

"Все расчёты были поданы. И госпожа глава комиссии Кривенко говорила о том, что она полностью всецело поддерживает и готова комиссия установить тариф. Это постановление хоть оно и полгода не печаталось, уже тянулось время, в декабре месяце оно было напечатано. Сегодня у нас июнь. Ну мне кажется, что при всей загруженности комиссии можно уделить такой отрасли как наша внимание", - говорить Дмитро Новицький, Голова правління АТ "Харківгаз".

Через відсутність остаточного рішення компанія подала до суду. Справу розглянули в кількох інстанціях. Остаточний вердикт: встановити справедливий тариф і компенсувати облгазу збитки в пів мільярда гривень.

"Визнав протиправною бездіяльність регулятора, щодо перегляду тарифу на розподіл природного газу для акціонерного товариства «Харківгаз». І зобов’язав регулятора передбачити в тарифі компенсацію ВТВ (виробничо-технологічних витрат) ненормованих втрат за період 2014-2018 року включно на суму майже 800 мільйонів гривень", - говорить Володимир Гладир, начальник управління в Харківській області АТ "Правовий альянс".

Однак, чи компенсує нацкомісія збитки, поки що невідомо, та й тарифи в платіжках досі не переглянули.