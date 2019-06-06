Зняти економічну блокаду з ОРДЛО - це фактично профінансувати терористичні організації. Про це заявив Генпрокурор Юрій Луценко. У "Фейсбуці" він написав, що відновлення торгівлі з окупованими територіями можливе лише, якщо тамтешні підприємства офіційно зарєструються і сплачуватимуть збір до бюджету України.

Як це було до 2017, - зазначив Луценко. Оскільки зараз податки місцеві бізнесмени перераховують до бюджетів так званих самопроголошених республік, то торгівля з ними підпадатиме під статтю 258-5 Кримінальногго Кодексу про фінансування тероризму, - написав Генпрокурор.