Влада Непалу обмежить можливість для відвідування Евереста. Попри те, що це дає вагомий внесок в економіку регіону. До такого рішення чиновників підштовхнуло велике прибирання, проведене на схилах найвищої гори планети.

Його результат - чотири знайдених людських тіла та 11 тонн сміття, що десятиліттями альпіністи залишали після своєї мандрівки на тибетську вершину. Як саме планують скоротити кількість гостей на Евересті - поки невідомо.

Нагадаю, тільки цього травня під час сходження загинули 9 людей. Рекордним за числом смертей був сезон 2015 року - тоді гора забрала життя 24 спортсменів.