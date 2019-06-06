Еверест прибрали від сміття та мертвих альпіністів [ Редактировать ]
Влада Непалу обмежить можливість для відвідування Евереста. Попри те, що це дає вагомий внесок в економіку регіону. До такого рішення чиновників підштовхнуло велике прибирання, проведене на схилах найвищої гори планети.
Його результат - чотири знайдених людських тіла та 11 тонн сміття, що десятиліттями альпіністи залишали після своєї мандрівки на тибетську вершину. Як саме планують скоротити кількість гостей на Евересті - поки невідомо.
Нагадаю, тільки цього травня під час сходження загинули 9 людей. Рекордним за числом смертей був сезон 2015 року - тоді гора забрала життя 24 спортсменів.
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