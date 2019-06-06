Народный депутат Олег Недава вышел из состава фракции "Блок Петра Порошенко". Об этом во время утреннего заседания парламента сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко.

"В президиум поступило заявление о выходе народного депутата Недавы Олега из состава депутатской фракции партии" Блок Петра Порошенко "в Верховной Раде", - сказала Геращенко.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада провалила голосование за отставку Климкина.