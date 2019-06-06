БПП покинул еще один депутат [ Редактировать ]
Фото: Facebook
Народный депутат Олег Недава вышел из состава фракции "Блок Петра Порошенко". Об этом во время утреннего заседания парламента сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко.
"В президиум поступило заявление о выходе народного депутата Недавы Олега из состава депутатской фракции партии" Блок Петра Порошенко "в Верховной Раде", - сказала Геращенко.
Ранее сообщалось, что Верховная Рада провалила голосование за отставку Климкина.
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