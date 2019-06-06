Сын российского продюсера Бари Алибасова, который находится в реанимации после тяжелого отравления с ожогом внутренних органов, рассказал как его отец умудрился выпить жидкость для чистки труб. Оказывается, жидкость, которой отравился продюсер, была не в стакане: артист хлебнул прямо из бутылки с химией, сообщает Telegram-канал Super.

"Бутылка была красивая, яркая. Стояла на кухне у него в офисе. У него дома, если что-то стоит у раковины, то это пьется. Он сделал один глоток, но этого было достаточно. Понятия не имею кто ее туда поставил. Мотива не было ни у кого специально ставить", - рассказал Бари Алибасов-младший.

Напомним, Бари Алибасов серьезно отравился. А СМИ "похоронили" его раньше времени.