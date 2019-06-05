СМИ массово начали писать о том, что известный музыкант, продюссер Бари Алибасов скончался в реанимации. Напомним, знаменитости диагностировали четвертую степень ожога желудка.

"Его не смогли спасти после того, как он выпил жидкость для прочистки труб", - писали российские СМИ.

Но позже эту информацию опроверг пресс-секретарь продюсера: "Это бред. Никто не умер, он живой. У меня уже знаете, сколько звонков? Но это бред все!".

Также он добавил, что Бари Алибасов впал в кому и его состояние оценивается как крайне тяжелое. Все из-за осложнения тяжелых заболеваний, которые артист подхватил много лет назад.

Напомним, Бари Алибасов серьезно отравился.