"Смерть Бари Алибасова": СМИ раньше времени "похоронили" музыканта [ Редактировать ]
СМИ массово начали писать о том, что известный музыкант, продюссер Бари Алибасов скончался в реанимации. Напомним, знаменитости диагностировали четвертую степень ожога желудка.
"Его не смогли спасти после того, как он выпил жидкость для прочистки труб", - писали российские СМИ.
Но позже эту информацию опроверг пресс-секретарь продюсера: "Это бред. Никто не умер, он живой. У меня уже знаете, сколько звонков? Но это бред все!".
Также он добавил, что Бари Алибасов впал в кому и его состояние оценивается как крайне тяжелое. Все из-за осложнения тяжелых заболеваний, которые артист подхватил много лет назад.
Напомним, Бари Алибасов серьезно отравился.
по теме
Наташа Королева рассорила поклонников (фото)
Муж Наташи Королевой опубликовал фото звезды без макияжа
Племянница Ротару попала в больницу: что произошло
Певица Sonya Kay попала в больницу в Барселоне
"Растем": Тимати снова станет папой (фото)
Тимати официально подтвердил новость о скором пополнении в семье
"Я так устала": Волочкова сделала откровенное заявление
Волочкова в очередной раз похвасталась шпагатом. А также пожаловалась поклонникам