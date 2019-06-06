Сербию сколыхнуло стихийное бедствие [ Редактировать ]
Кабинет министров Сербии принял на заседании в четверг решение объявить режим стихийного бедствия из-за обильных осадков и разлива рек в центральных регионах страны, передает "УНН".
"Из-за обильных осадков, града и разлива рек, которые вызвали большой материальный ущерб в отдельных муниципалитетах, правительство приняло решении объявить режим стихийного бедствия", - говорится в распространенном сообщении.
Ранее жертвой наводнения стал один человек в окрестностях города Трстеник в Центральной Сербии. 60-летний житель села Селиште поехал на тракторе осматривать ущерб от воды на полях и был унесен потоком воды вместе с техникой.
Специалисты отмечают, что вода в центральных регионах страны медленно отступает, однако из-за сильных дождей ситуация продолжает оставаться сложной. Подтоплено 600 объектов, потоки воды уничтожили 16 мостов, движение блокировано по 20 направлениям, уничтожены посевы на полях. К оказанию помощи пострадавшим подключились части ВС Сербии.
Ранее сообщалось, что в Албании произошло мощное землетрясение.
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