Оккупированная Феодосия тонет в грязи: что произошло (фото, видео) [ Редактировать ]
Оккупированную Россией Феодосию в Крыму накрыли аномальные дожди. Из-за этого десятки домов и дороги затопило водой с грязью и глиной.
Селевые потоки сошли на проезжую часть города возле горы Тепе-Оба. Кроме того, из-за обильных дождей для части Феодосии возникла реальная угроза подтопления домов.
"В результате дождей и обильного таяния снега произошел подъем уровня воды в реке Байбуга. В результате были подтоплены 18 домов и 40 усадеб в селе Ближнее Боевое (уровень воды составлял 15-20 сантиметров)", – сообщают представители оккупантов.
Однако, до центра города стихийное бедствие не добралось. Сами жители Феодосии рассказывают, что река с болотом накрыла их улицы после того, как в городе прошел ливень с градом. Из-за этого в районе даже было прервано автомобильное движение.
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