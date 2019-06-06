В Украине авиакомпанию Yanair временно лишили права на перелеты из-за ненадлежащего уровня безопасности. Об этом сообщает Государственная авиационная служба.

Сообщается, что по результатам комплексной инспекционной проверки авиакомпании Yanair выявлено ряд замечаний (часть из которых критические) в организации деятельности перевозчика, которые могут негативно повлиять на безопасность полетов.

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В связи с этим Госавиаслужба приняла решение о приостановлении сертификата эксплуатанта авиакомпании Yanair с 03:00, 7 июня.

Указано, что сертификат авиакомпании может быть восстановлен после устранения недостатков и на основании выводов акта инспекционной проверки, которая будет свидетельствовать о способности авиаперевозчика обеспечивать надлежащий уровень безопасности.

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