В Украине одну из авиакомпаний лишили права на перелеты [ Редактировать ]
В Украине авиакомпанию Yanair временно лишили права на перелеты из-за ненадлежащего уровня безопасности. Об этом сообщает Государственная авиационная служба.
Сообщается, что по результатам комплексной инспекционной проверки авиакомпании Yanair выявлено ряд замечаний (часть из которых критические) в организации деятельности перевозчика, которые могут негативно повлиять на безопасность полетов.
В связи с этим Госавиаслужба приняла решение о приостановлении сертификата эксплуатанта авиакомпании Yanair с 03:00, 7 июня.
Указано, что сертификат авиакомпании может быть восстановлен после устранения недостатков и на основании выводов акта инспекционной проверки, которая будет свидетельствовать о способности авиаперевозчика обеспечивать надлежащий уровень безопасности.
Недавно украинская лоукост-авиакомпания SkyUp запустила продажи билетов на первые международные рейсы. А Wizz Air подняла стоимость на регистрируемый багаж.
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