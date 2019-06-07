Негода в Уганді: жителів гірських районів закликають евакуюватися [ Редактировать ]
Лиха накоїла негода й в Уганді. Щонайменше шестеро людей загинули через зсуви ґрунту, десятки вважаються зниклими безвісти.
Землею засипало півтори сотні осель, розташованих на схилах згаслого вулкана. Причиною сповзання ґрунту стали сильні зливи на початку тижня.
В уряді закликали жителів небезпечних гірських районів виїхати, адже обвали там не рідкість.
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