Негода накоїла лиха на Львівщині: рівень води піднявся на півметра

Сильний дощ накрив Львів. Він йшов кілька годин. Води було стільки, що дощова каналізації не могли з нею впоратися. Тож, головні вулиці міста перетворилися на справжні річки