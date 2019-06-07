В Украине десятки населенных пунктов остались без света [ Редактировать ]
В Украине из-за неблагоприятных погодных условий обесточены 68 населенных пунктов в пяти областях. Об этом сообщает в ГСЧС.
"В ночь с 6 на 7 июня в результате осложнения погодных условий (шквальный ветер, дождь, гроза) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач были обесточены 68 населенных пунктов в 5 областях, а именно: Киевская - 37 населенных пунктов, Житомирская - 24 населенных пункта., Днепропетровская - 3 населенных пункта, Херсонская - 3 населенных пункта и Кировоградская - 1 населенный пункт", - говорится в сообщении.
В трех областях наблюдается подтопление населенных пунктов.
Так, в Ивано-Франковской области было подтоплено 39 жилых домов 170 домохозяйств в 15 населенных пунктах.
"По состоянию на 7 часов остаются подтопленными 16 жилых домов в Коломыйском районе и 117 домохозяйств", - говорится в сообщении.
В Херсонской области было подтопление 150 домохозяйств в селе Новая Маячка Олешковское района, а в Кировоградской области - 20 жилых домов и 48 приусадебных участков.
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