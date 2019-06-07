В пятницу, 7 июня, погода в Украине будет дождливой, ожидаются грозы, температура воздуха днем достигнет +29. Об этом сообщает Гидрометцентр.

На востоке Украины пройдут дожди с грозами, температура днем от +27 до +29 ночью от +13 до +18. В центральных регионах днем от +27 до +29, ночью от +15 до +18, в Полтавской и Днепропетровской областях без осадков. На юге дожди с грозами, температура воздуха днем от +24 до +29, ночью от +16 до +19. В Крыму днем от +26 до +28, ночью от +16 до +18.

На западе Украины сегодня пройдут дожди с грозами, днем от +24 до +26, ночью от +12 до +16. В северных областях днем от +27 до +29, ночью от +15 до +18.

В столице Украины 7 июня днем ожидаются дожди, возможно с грозами, дневная температура воздуха составит от +27 до +29, ночью от +16 до +18. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

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