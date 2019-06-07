Найбідніші райони Каракаса прикрасили стріт-артом [ Редактировать ]
Найбідніші райони венесуельської столиці Каракаса прикрашають стріт-артом. Так вуличні митці намагаються повернути туристичну принадність найзанедбанішим куточкам міста. Жителі намагаються прибрати гори сміття та прикрасити стіни барвистим вуличним мистецтвом.
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