Обнародованная позиция НКРЭКУ о введении рынка электроэнергии не угрожает началу действия рынка с 1 июля 2019 года

Об этом написал эксперт по энергетическим вопросам Юрий Корольчук в Facebook, передает "ДС".

"Заявленная позиция регулятора никоим образом не угрожает начала действия рынка электроэнергии с 1 июля 2019 года. Так как не помешает реализации механизма ВСО для защиты населения от высокой цены на электроэнергию", - считает эксперт.

Корольчук отметил, что позиция регулятора является фактически широким анализом реформы рынка электроэнергии, которая охватывает все возможные проблемы, в том числе по ВСО. И функция НКРЭКУ заключается, в частности, и в том, чтобы предвидеть возможные риски и минимизировать их.

"Задача НКРЭКУ, кстати, и заключается в разработке и анализе всех возможных отрицательных и положительных сценариев, которые могут реализоваться на рынке. Только это дает возможность затем минимизировать риски, застраховать рынок от непредсказуемых историй", - отметил Корольчук.

Напомним, новая модель оптового рынка электроэнергии должна быть введена с 1 июля 2019 года, в соответствии с Законом Украины "О рынке электроэнергии". Правительство на заседании 5 июня принял все необходимые решения для внедрения рынка. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заверил, что рынок будет запущен вовремя.

НКРЭКУ 7 июня обнародовала свою расширенную позицию относительно внедрения рынка электроэнергии. В ней, в частности, перечисленные возможные риски внедрения рынка и оценены технической готовности участников рынка.

Запуск рынка электроэнергии является условием программы сотрудничества Украины с Международным валютным фондом (МВФ), согласно которой планируется получить в текущем году $2,5 млрд кредита, а также предоставление макрофинансовой помощи от Европейского союза (ЕС) в размере 500 млн евро.