Под кинотеатром "Киев" протестуют люди: что произошло (фото) [ Редактировать ]
Возле кинотеатра "Киев" в столице Украины проходит акция протеста, сообщает корреспондент "Подробности".
Люди стоят с плакатами и кричат: "Почему КМДА ненавидит искусство?".
"На месте события собрались около 200 людей, также присутствуют сотрудники полиции", - говорит наш корреспондент.
Полиция Киева пока воздерживается от официальных комментариев по этому поводу. А некоторым СМИ источник полиции заявил, что никакого рейдерского захвата кинотеатра "Киев".
Напомним, сегодня, 7 июня, кинотеатр "Киев" не работал. В администрации кинотеатра заявили, что здание пытаются захватить. Одни говорят, что "захватчики" требуют освободить помещение для нового арендатора, а директор культурного центра заявила о том, что они выгоняли сотрудников и посетителей кинотеатра и толкнули бухгалтера.
Раньше сообщалось о том, что спецназ ВСУ успешно захватил вражеское судно в открытом море. А также в Швейцарии пенсионер застрелил двух заложниц. 31 мая 60-летний мужчина захватил двух женщин и удерживал в одной из квартир Цюриха.
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