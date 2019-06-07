Возле кинотеатра "Киев" в столице Украины проходит акция протеста, сообщает корреспондент "Подробности".

Люди стоят с плакатами и кричат: "Почему КМДА ненавидит искусство?".

"На месте события собрались около 200 людей, также присутствуют сотрудники полиции", - говорит наш корреспондент.

Полиция Киева пока воздерживается от официальных комментариев по этому поводу. А некоторым СМИ источник полиции заявил, что никакого рейдерского захвата кинотеатра "Киев".

Напомним, сегодня, 7 июня, кинотеатр "Киев" не работал. В администрации кинотеатра заявили, что здание пытаются захватить. Одни говорят, что "захватчики" требуют освободить помещение для нового арендатора, а директор культурного центра заявила о том, что они выгоняли сотрудников и посетителей кинотеатра и толкнули бухгалтера.

Раньше сообщалось о том, что спецназ ВСУ успешно захватил вражеское судно в открытом море. А также в Швейцарии пенсионер застрелил двух заложниц. 31 мая 60-летний мужчина захватил двух женщин и удерживал в одной из квартир Цюриха.