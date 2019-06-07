Кінотеатр "Київ" заявляє про спробу рейдерського захоплення. Співробітники розповіли, що невідомі люди у формі увірвались в будівлю, виламавши двері, забарикадувались на верхніх поверхах і нікого не пускали всередину. працівники викликали поліцію.

Пізніше у КМДА повідомили, що в кінотеатрі проводять інвентаризацію, "під наглядом муніципальної варти". Мовляв, нещодавно, Департамент комунальної власності - передав приміщення кінотеатру- на баланс комунальному підприємству "Київкінофільм".

Нагадаю, "культурний центр "Кінотеатр Київ" судиться з Департаментом комунальної власності Києва - за право на оренду приміщення.