КМДА пояснила "захоплення" кінотеатру "Київ" [ Редактировать ]
Кінотеатр "Київ" заявляє про спробу рейдерського захоплення. Співробітники розповіли, що невідомі люди у формі увірвались в будівлю, виламавши двері, забарикадувались на верхніх поверхах і нікого не пускали всередину. працівники викликали поліцію.
Пізніше у КМДА повідомили, що в кінотеатрі проводять інвентаризацію, "під наглядом муніципальної варти". Мовляв, нещодавно, Департамент комунальної власності - передав приміщення кінотеатру- на баланс комунальному підприємству "Київкінофільм".
Нагадаю, "культурний центр "Кінотеатр Київ" судиться з Департаментом комунальної власності Києва - за право на оренду приміщення.
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