Вартість газу для населення має бути нижчою на чверть, - на цьому наполягають в "Опозиційній платформі - За життя". За рахунок чого - дивіться далі.

Заради того, щоб підвищити рівень життя українців і головне - аби нарешті досягти миру на Донбасі - в "Опозиційній платформі - За життя" одностайно вирішили: будуть брати участь у дострокових виборах до Парламенту.

"Мы принесем в страну мир. Мы улучшим жизнь людей. Мы восстановим стабильность, мы сделаем все, что они хотят видеть в стране - потому, что мы знаем, как это делать. В отличие от многих. И я убежден, что задав такой старт, как сегодня, начав эту работу, начав эту борьбу - мы достигнем успеха. И вам не будет стыдно за то, что вы нас отправили в бой. Мы победим, мы вместе, победа будет за нами, с нами миллионы!", - наголосив Юрій Бойко, народний депутат, засновник "Опозиційної платформи - За життя".

Варто зазначити, що серед пунктів програми кандидатів в депутати є такі, що пропонує лише "Опозиційна платформа - За життя". Серед них - зниження ціни на газ для населення та звільнення полонених українців в Росії.

"Мы должны сделать экономику страны, которая служила мостом между западом и востоком - это главная задача в вопросах экономики и социальной сферы. Наши враги - это те процессы, которые происходят в нашем обществе, наши враги - это деградация, деиндустриализация, деинтеллектизация, - это несколько фактов, в отношение деградации", - зазначив Віктор Медведчук, народний депутат, голова політради "Опозиційної платформи - За життя".

Презентувавши виборчу програму, члени партії запевнили, що не розчарують мільйони виборців, які віддали свій голос саме цій політсилі на президентських виборах.

"Дорогие друзья! Я хочу, чтобы вы все запомнили этот день! Именно сегодня мы начинаем свой победный поход в парламент Украины. Поход не для себя, поход для того, чтобы исправить ту ситуацию, которая в нашей стране.

Нас все время пугают те, кто против нас. Так вот, не думайте, кто против нас, думайте, кто с нами!", - наголосив Вадим Рабінович, народний депутат, засновник "Опозиційної платформи - За життя".

"Как сказал Нельсон Манделла, воевать и разрушать - очень легко. А настоящие герои - это те, кто устанавливает мир и начинают строить. И у нас сегодня с Вами есть уникальный шанс и уникальная возможность - объединить всех вместе людей, для мира в нашей стране и идти строить и побеждать", - зазначила Наталія Королевська, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя".

Також депутати нагадали - українці мають бути готові до того, що по закінченню парламентських виборів буде призначений новий очільник уряду. І "Опозиційна платформа - За життя" має гідного претендента.

"По действующей Конституции, Украина будет выбирать и новое правительство и нового премьер-министра. Отличие нашей команды от других в том, что у нас есть такой будущий премьер-министр - это Юрий Бойко! Я убежден, что команда, которая собралась в "Оппозиционной платформе - За жизнь", - способна построить сильную, процветающую, современную Украину! К победе, друзья!", - наголосив Сергій Льовочкін, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя".

До топ-десятки політсили увійшли: Юрій Бойко, Вадим Рабінович, Віктор Медведчук, Наталія Королевська, Сергій Льовочкін, Нестор Шуфрич, Василь Німченко, Сергій Ларін, Сергій Дунаєв і Тарас Козак.

Саме за їхнього керівництва політична сила піде до парламенту.