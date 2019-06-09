В субботу, 8 июня, в Каланчакском районе Херсонской области произошел жуткий инциндент. В ходе внезапно возникшей ссоры пенсионер убил мужа с женой. Отмечается, что конфликт произошел во время застолья. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП.

По предварительной информации, в дежурную часть Каланчацкого отделения полиции позвонила женщина и заявила, что ее бывший муж застрелил 42-летнего мужчину и 45-летнюю женщину, по адресу их совместного проживания.

Следователи обнаружили подозреваемого в нетрезвом состоянии. Он сидел во дворе с охотничьим ружьем в руках. Пенсионер рассказал полицейским, что около 17:00 пришел к потерпевшим в гости. Во время застолья хозяин дома приревновал гостя к своей сожительнице. Возникла ссора и драка. Подозреваемый сбегал домой за ружьем, вернулся и застрелил супругов. После чего позвонил сыну и рассказал, что натворил.

Пенсионер задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, он находится в изоляторе временного содержания. Открытое уголовное производство по пункту 1 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины "Умышленное убийство". Подозреваемому может грозить пожизненное лишение свободы.

Ранее сообщалось, что под Харьковом избили прокурора, а в Киеве под кучей мусора нашли труп.