Под Киевом водитель авто сбил женщину с ребенком [ Редактировать ]
В городе Вышгород Киевской области произошла авария с участием автомобиля Hyundai, 49-летней женщины и ее двух дочерей возрастом 3 и 9 лет. Автомобиль сбил женщину с детьми, когда они переходили дорогу по пешеходному переходу, передает "Информатор".
Женщина получила повреждения различной степени тяжести и черепно-мозговую травму. Ее доставили в местную больницу. Трехлетнюю девочку с закрытой травмой брюшной полости госпитализировали в детскую больницу Киева.
Полицейские изъяли автомобиль, которым управлял 62-летний местный житель, в качестве вещественного доказательства. На данный момент, по факту аварии продолжаются следственные действия.
Ранее сообщалось, что в Днепре женщина попала под колеса авто, а также в Киеве микроавтобус врезался в дерево.
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