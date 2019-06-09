Завершение весны всегда знаменуется окончанием школьного года. А особенно важен этот период для выпускников, ведь они "выходят" во взрослую жизнь. А самый первый торжественный праздник - последний звонок и выпускной бал, к которому девушки и парни готовились не один месяц.

Поскольку в Украине не регламентированы определенные даты проведения выпускного вечера, администрация школы вправе сама устанавливать число и время. Из-за этого выпускной период в нашей стране растянулся почти на весь июнь. Те ученики, которые получили заветный аттестат об окончании школы, публикуют в Instagram фото выпускного вечера. Стоит отметить, что в этому году юные украинки выглядели потрясающе в роскошных вечерних платьях.

А пока некоторые школьники веселятся, другие абитуриенты уже сдали тесты по самым важным предметам. В этом году не обошлось и без казусов, а именно - в тесте ВНО по истории Украины обнаружили ошибку.