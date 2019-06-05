На заседании Украинского центра оценивания качества образования было установлено, что одно из заданий теста ВНО по истории Украины, которое абитуриенты проходили 4 июня, имеет ошибку. Об сообщила пресс-служба Украинского центра.

Комиссия по истории Украины установила, что тестовое задание №42 не имеет правильного ответа.

"Взвесив решение предметной профессиональной комиссии, в Украинском центре было принято решение засчитать всем участникам основной сессии внешнего независимого оценивания по истории Украины 2019 года по одному баллу за задание № 42", - говорится в пресс-службе.

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В задании № 42 нужно было определить фото с изображением Георгиевской церкви Выдубицкого монастыря. В вариантах ответов были приведены фото Свято-Покровской церкви (Хмельницкая область), Пятницкой церкви (Чернигов), Екатерининской церкви (Чернигов) и Церкви Святого Пантелеймона (Шевченково, Ивано-Франковская область).



"Из-за технического упущения при подготовке к печати сертификационной работы вместо фото Георгиевской церкви Выдубицкого монастыря ошибочно приведены фото собора Святой Великомученицы Екатерины (Екатерининская церковь) в Чернигове", - уточнили в центре.

Напомним, что шесть украинских университетов попали в мировой рейтинг лучших вузов по версии QS World University.