В тесте ВНО по истории Украины обнаружили ошибку [ Редактировать ]
На заседании Украинского центра оценивания качества образования было установлено, что одно из заданий теста ВНО по истории Украины, которое абитуриенты проходили 4 июня, имеет ошибку. Об сообщила пресс-служба Украинского центра.
Комиссия по истории Украины установила, что тестовое задание №42 не имеет правильного ответа.
"Взвесив решение предметной профессиональной комиссии, в Украинском центре было принято решение засчитать всем участникам основной сессии внешнего независимого оценивания по истории Украины 2019 года по одному баллу за задание № 42", - говорится в пресс-службе.
В задании № 42 нужно было определить фото с изображением Георгиевской церкви Выдубицкого монастыря. В вариантах ответов были приведены фото Свято-Покровской церкви (Хмельницкая область), Пятницкой церкви (Чернигов), Екатерининской церкви (Чернигов) и Церкви Святого Пантелеймона (Шевченково, Ивано-Франковская область).
"Из-за технического упущения при подготовке к печати сертификационной работы вместо фото Георгиевской церкви Выдубицкого монастыря ошибочно приведены фото собора Святой Великомученицы Екатерины (Екатерининская церковь) в Чернигове", - уточнили в центре.
Напомним, что шесть украинских университетов попали в мировой рейтинг лучших вузов по версии QS World University.
по теме
Выпускной и последний звонок 2019 в Украине: дата празднования в школах
Дата выпускного бала в украинских школах привязана к окончанию основной сессии внешнего независимого оценивания 2019
Школярі на Кіровоградщині не могли потрапити на ЗНО через негоду
Щоб учні із села Докучаєве змогли потрапити на іспити, рятувальники розгорнули цілу спецоперацію з пожежними драбинами та страхувальним спорядженням
Законопроект о среднем образовании вводит ряд новшеств: все подробности
Среднее образование в Украине подверглось изменению
В Україні стартувало ЗНО
Сьогодні в Україні стартувало Зовнішнє незалежне оцінювання. Перший іспит з математики. Як повідомили в Центрі оцінювання якості освіти, тести складатимуть понад 160 тисяч учнів
Как подготовится к ВНО: советы психолога
В Украине стартует процедура ВНО-2019: как справится с переживаниями и чувством тревоги читайте в нашем материале