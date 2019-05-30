Студенты сдают экзамены на улице: в Киеве массово "минируют" университеты [ Редактировать ]
В четверг, 30 мая, в Киеве "заминировали" сразу несколько университетов. Студентов и препоадавателей эвакуировали студентов. Так, "заминироваными" оказались Национальный университета культуры и искусств, Национальный авиационный университет, Киевский национальный экономический университет, Киевский национальный торгово-экономический университет, и другие.
На месте работают кинологи и взрывотехники. А студенты тем временем вынуждены сдавать экзамены на улице.
Фото: Страна.ua
Ранее сообщалось, что в Киеве "заминировали" центральный вокзал. А в Виннице "заминировали" 28 объектов.
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