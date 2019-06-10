В воскресенье, 9 июня, стало известно о том, что в Черновицкой области, в селе Репужинцы, в летнем лагере отравились 30 детей. Об этом сообщает местное информационное агентство АСС.

Причины отравления выясняются.

Сергей Торский, заместитель директора ГУ Черновицкий областной лабораторный центр МЗ Украины , рассказал, что получили сообщение о жалобах на боль в животе и рвоту у 30 детей, отдыхающих в лагере. Туда выехали специалисты из лаборатории и медики Заставненской ЦРБ.

"Но ситуация улучшается. Комиссия в составе Госпродспотребслужбы и областного лабораторного центра работает на месте. Устанавливаем, что могло вызвать заболевание детей", - сказал Александрюк.

Ранее мы писали о том, что во Франции врач намеренно отравил 17 пациентов.