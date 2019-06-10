"Старики собрались: фанатов возмутила "внешность мумии" Аллы Пугачевой [ Редактировать ]
Известная певица Алла Пугачева шокировала поклонников внешним видом. Соответствующее фото появилось в одной из фан-групп Примадонны в Instagram..
На снимке артистка позирует вместе со Стасом Михайловым и Александром Маршалом. Алла на снимке в черном длинном платье. Некоторые поклонники остались довольны образом певицы. Однако нашлись и такие, которых внешний вид Пугачевой разочаровал.
"Старики собрались", "В мумию превратилась", "Алла уже одевается, как Кадышева", - пишут в комментариях поклонники.
Ранее Пугачеву словили на "измене". Также мы писали о том, как Алла Пугачева показала милое видео с дочерью.
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