Известная певица Алла Пугачева шокировала поклонников внешним видом. Соответствующее фото появилось в одной из фан-групп Примадонны в Instagram..

На снимке артистка позирует вместе со Стасом Михайловым и Александром Маршалом. Алла на снимке в черном длинном платье. Некоторые поклонники остались довольны образом певицы. Однако нашлись и такие, которых внешний вид Пугачевой разочаровал.

"Старики собрались", "В мумию превратилась", "Алла уже одевается, как Кадышева", - пишут в комментариях поклонники.

Ранее Пугачеву словили на "измене". Также мы писали о том, как Алла Пугачева показала милое видео с дочерью.